Сторонники независимости Каталонии провели массовую акцию в Барселоне

Массовые митинги демонстрации сторонников независимости Каталонии прошли в Барселоне во вторник, 11 сентября.

В них приняли участие около одного миллиона человек, почти столько же, сколько и год назад.

Акция состоялась в Национальный день Каталонии, отмечаемый ежегодно 11 сентября в память годовщины событий войны за испанское наследство в восемнадцатом веке. В этот день в 1714 году город был взят испанскими и французскими войсками, после чего Каталония на 266 лет утратила автономию.

КУчастники митингов требуют предоставить Каталонии независимость от Испании, а также прекратить уголовное преследование высокопоставленных каталонских политиков, обвиняемых Мадридом в сепаратизме.

Глава каталонского правительства Жоаким Торра назвал акции началом новой "мобилизации масс". Следующее выступление сторонников независимости запланировано на 1 октября - в первую годовщину референдума 2017 года, в ходе которого большинство жителей региона высказались за независимость. Мадрид не признал его итоги и объявил референдум незаконным.

По данным социологического опроса, проведенного в июне 2018 года, 46,7 процента каталонцев выступают за независимость, а 44,9 процента респондентов - против.