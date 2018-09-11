Российским бизнесменам пообещали отдельные отсеки в тюрьмах

В российских тюрьмах появятся специальные отсеки для осужденных по экономическим преступлениям бизнесменов.

Такое решение было согласовано с Федеральной службой исполнения наказаний, сообщил во вторник, выступая на Восточном экономическом форуме, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Это огромная проблема, когда заключенные по экономическим статьям сидят вместе с уголовниками, - сказал он. - Бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии".

Изначально ФСИН предлагали построить отдельные тюрьмы для бизнесменов, но проект был отклонен как чересчур дорогой, пишет finanz.ru.

"Слишком большие инвестиции", - объяснил Титов. Вместо этого, по его словам, принято решение о создании спецблоков в уже существующих пенитенциарных учреждениях.

Это не только улучшит условия содержания, но и, возможно, снизит давление на бизнес. "Если это будет отдельный отсек, это будут экономические статьи, это будут люди одного менталитета, у них не будет уголовного прошлого, так просто посадить и выбить из них признание будет сложно", - заявил Титов.

По данным аппарата бизнес-омбудсмена, в 2017 году число выявленных в РФ экономических преступлений подскочило еще на 6% - до 222 тысяч. В среднем правоохранительные органы возбуждали по одному делу каждые три минуты.

Большая часть таких преступлений продолжает квалифицироваться по общей статье 159 УК РФ (мошенничество) с целью необоснованного давления на бизнес, говорилось в докладе Титова.

При этом за незаконное воспрепятствование предпринимательской деятельности (статья 169 УК РФ) было привлечено к отвественности лишь 21 должностное лицо.