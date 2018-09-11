Google создала путеводитель для туристов

В компании Google разработали специализированный сайт Touring Bird, который должен помочь туристам оптимально спланировать путешествие.

Hесурс предлагает путешественникам выбрать город и с помощью фильтров определиться с различными местами для посещения. В фильтрах можно указать бюджет, чтобы сайт искал такие предложения, которые не будут превышать его пределы.

Отмечается, что аттракции в городах Touring Bird разбивает и по темам: например, подбирает все места и события касательно местной пищи, искусства или выдающихся исторических локаций.

По замыслу создателей, сайт должен помочь путешественникам искать, сравнивать и бронировать туры и билеты от различных компаний и провайдеров в самых популярных местах мира.

Сейчас на Touring Bird доступнs 20 городов, среди которых Берлин, Прага, Амстердам, Барселона, Лондон, Мадрид, Париж, Рим и другие.

Руководитель команды Touring Bird Лакс Пуджари пояснил, что оптимальная продолжительность путешествия для большинства людей составляет от 3 до 8 дней. В то же время все активные занятия и посещение главных туристических мест они планируют на первые дни, а напоследок путешествия оставляют те места или развлечения, которые требуют большего внимания и погружения в них. "Мы хотели построить "единый магазин", который будет давать и то, и то", - рассказал Пуджари.