Германия высылает все больше беженцев в другие страны ЕС

Власти Германии в рамках Дублинского соглашения все чаще отправляют беженцев в другие страны Евросоюза.

По информации издательской группы Funke Mediengruppe, во втором квартале 2018 года ФРГ выслала в страны соглашения больше беженцев, чем приняла сама.

Германия направила в другие страны 2422 беженца, в то время как приняла всего 1972 человека. Еще год назад соотношение было иным: были приняты более 1600 беженцев. В Федеральном ведомстве по миграции и делам беженцев (BAMF) более 300 сотрудников занимаются исключительно вопросами миграции в рамках Дублинского соглашения.

Часто решение о высылке в Италию, а также в Болгарию отменяется, поскольку София не придерживается стандартов ЕС по обращению с беженцами.

"Эти цифры не говорят об успехе. Все чаще повторяют, что Дублинское соглашение провалилось. Но еще хуже, когда оно работает", - считает эксперт по внутренней политике парламентской фракции Левой партии Улла Йельпке.

По ее словам, людей, которые ищут защиты, "передвигают туда-сюда", что бесчеловечно.

30 июня 2018 года немецкие СМИ сообщили, что Меркель договорилась с 14 странами ЕС об ускоренной процедуре возвращения из Германии беженцев, которые впервые были зарегистрированы в этих государствах. Позже три страны из этого списка – Польша, Чехия и Венгрия – опровергли существование такой договоренности.