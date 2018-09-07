Последнее обновление: 07.09.2018 14:54

Хакеры похитили данные почти 400 тысяч клиентов British Airways

Личная и финансовая информация клиентов авиакомпании British Airways, совершавших бронирование в период с 21 августа по 5 сентября, была украдена в результате утечки данных. Об этом сообщает АFР.

"Личная и финансовая информация клиентов, совершивших заказы на нашем веб-сайте и в приложении, была скомпрометирована", - говорится в заявлении авиакомпании.

Утечка произошла между 21 августа и 5 сентября, около 380 000 платежных карт были скомпрометированы. В авиакомпании отметили, что утечка не затронула проездных или паспортных данных.

Компания советует всем, кого мог затронуть этот инцидент, связаться со своим банком для консультаций.

Что касается компенсации, в British Airways сообщили, что компания будет поддерживать контакт с клиентами и обрабатывать все запросы в индивидуальном порядке.

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