Последнее обновление: 06.09.2018 10:23

В Саудовской Аравии будут сажать в тюрьму за шутки на религиозные темы

Шутки на религиозные темы могут привести к пяти годам заключения в Саудовской Аравии, следует из заявления прокуратуры королевства в Twitter.

"Создание и распространение в социальных сетях контента, который нацелен на высмеивание или подрыв общественного порядка, религиозных ценностей и норм морали, будет рассматриваться как киберпреступление", - говорится в сообщении.

Признанным виновными будет грозить до пяти лет тюрьмы, а также штраф в размере трех миллионов риалов (порядка 54,5 миллиона рублей).

В 2012 году в стране арестовали создателя сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раифа Бадави за критику духовенства и религиозной полиции королевства. Блогера также обвинили в оскорблении ислама, киберпреступлениях и неповиновении отцу. На данный момент Бадави отбывает десятилетнее тюремное заключение.

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