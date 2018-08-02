Последнее обновление: 02.08.2018 15:21

Налоговые ставки будут проиндексированы на 5,3% в 2019 году

Ставки налогов в 2019 году будут проиндексированы на 5,3%, т.е. на прогнозный индекс инфляции. Как сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, это будет закреплено в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

"Повышение ставок налогов не предусматривается, это однозначно. Индексация ставок налогов в белорусских рублях - это традиционный подход, их осовременивание с учетом инфляционных процессов. Предусматривается, что в 2019 году ставки будут проиндексированы на прогнозный индекс инфляции - пока это 105,3%", - сообщила Элла Селицкая.

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование