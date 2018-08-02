Налоговые ставки будут проиндексированы на 5,3% в 2019 году

Ставки налогов в 2019 году будут проиндексированы на 5,3%, т.е. на прогнозный индекс инфляции. Как сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, это будет закреплено в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

"Повышение ставок налогов не предусматривается, это однозначно. Индексация ставок налогов в белорусских рублях - это традиционный подход, их осовременивание с учетом инфляционных процессов. Предусматривается, что в 2019 году ставки будут проиндексированы на прогнозный индекс инфляции - пока это 105,3%", - сообщила Элла Селицкая.