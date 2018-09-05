В Австралии правительство решило не повышать пенсионный возраст до 70 лет

Правительство Австралии решило не повышать возраст выхода на пенсию до 70 лет, заявил премьер страны Скотт Мориссон. Пенсионный возраст повысится до 67 лет для мужчин и для женщин. Об этом сообщает телеканал SBS News.

​Таким образом, власти окончательно отказались от рассмотрения инициативы, предложенной в 2014 году главой казначейства Джо Хоки. Повысить с 65 до 70 лет пенсионный возраст с 2014 года правительство пыталось семь раз. По отвергнутому плану, достичь этого предела планировалось, повышая каждые два года срок выхода на пенсию на шесть месяцев. Полностью реформу планировалось завершить к 2035 году. Только за первые четыре года действия изменений планировалось сэкономить $3,5 млрд средств австралийского бюджета.

На данный момент одобрено повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин с 65,5 до 67 лет к июлю 2023 года на полгода каждые два года.

Как сообщает Sydney Morning Herald, противники отказа от повышения пенсионного возраста до 70 лет в правительстве говорят, что решение премьера приведет к «ситуации Греции». В ближайшее время они оценивают потери бюджета в $5 млрд. К 2045 году число австралийцев старше 65 лет удвоится и достигнет пятой части населения (сейчас в стране живут 24,1 млн), что многократно усилит расходы на пенсии.

Cейчас ожидаемая продолжительность жизни в Австралии составляет 84 года, а пенсионный возраст для обоих полов находится на отметке 65,5 лет. Рекомендованный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) возраст выхода на пенсию в развитых странах — 64,3 года для мужчин и 63,7 года для женщин.