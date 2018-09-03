Brexit может подтолкнуть шотландцев к независимости

Выход Великобритании из Евросоюза может увеличить в Шотландии число сторонников независимости страны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на опрос от Deltapoll, в воскресенье опрос показал, что выход Британии из Европейского Союза может повлиять на общественное мнение в Шотландии в пользу тех, кто добивается ее независимости.

Согласно опросу, при Brexit 47% шотландцев могут проголосовать за независимость на предстоящем референдуме. Против выступают 43%, а еще 10% не знали, как именно они проголосуют.

Однако если бы Британия все же осталась в ЕС, то тогда только 43% шотландцев проголосовали бы за независимость на референдуме, а 47% выступили бы против.

Отмечается, что в 2014 году большинство шотландцев проголосовало бы на референдуме против независимости от Великобритании. Однако в 2016 году во время референдума о Brexit большинство граждан Шотландии выступили за то, чтобы Британия оставалась в ЕС.

Опрос был проведен Deltapoll, которая является членом Британского совета по опросу. Были опрошены 1022 шотландских избирателя.