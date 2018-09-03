Последнее обновление: 03.09.2018 13:38

Brexit может подтолкнуть шотландцев к независимости

Выход Великобритании из Евросоюза может увеличить в Шотландии число сторонников независимости страны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на опрос от Deltapoll, в воскресенье опрос показал, что выход Британии из Европейского Союза может повлиять на общественное мнение в Шотландии в пользу тех, кто добивается ее независимости.

Согласно опросу, при Brexit 47% шотландцев могут проголосовать за независимость на предстоящем референдуме. Против выступают 43%, а еще 10% не знали, как именно они проголосуют.

Однако если бы Британия все же осталась в ЕС, то тогда только 43% шотландцев проголосовали бы за независимость на референдуме, а 47% выступили бы против.

Отмечается, что в 2014 году большинство шотландцев проголосовало бы на референдуме против независимости от Великобритании. Однако в 2016 году во время референдума о Brexit большинство граждан Шотландии выступили за то, чтобы Британия оставалась в ЕС.

Опрос был проведен Deltapoll, которая является членом Британского совета по опросу. Были опрошены 1022 шотландских избирателя.

blog comments powered by Disqus
<Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование