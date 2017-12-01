Профицит республиканского бюджета за январь-октябрь составил 3,9% к ВВП

Профицит республиканского бюджета за январь-октябрь 2017 года составил ,4 млрд. рублей, или 3,9% к ВВП.

Как сообщает Минфин, профицит бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2017 года сложился в сумме 4,62 млрд. рублей, или 5,3% к ВВП.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь сложились в сумме 35,56 млрд. рублей, или 82,8% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 16,3 млрд. рублей, или 89,1%.

За январь-октябрь 2017 года поступление НДС составило 7,9 млрд. рублей, или 83,7% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,4 млрд. рублей, или 83,5%. Акцизы поступили в сумме 1,9 млрд. рублей, или 85,1%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,8 млрд. рублей, или 86,5%. Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 10,0 млрд. рублей, или 74,3%, Фонд универсального обслуживания – 38,0 млн. рублей, или 96,7%, Фонд гражданской авиации – 26,7 млн. рублей, или 172,3%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 1,6 млн. рублей, или 133,3%.

По состоянию на 1 ноября 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 160,9 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2017 года составили 30,94 млрд. рублей, или 74,8% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 12,9 млрд. рублей, или 74,3% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 5,4 млрд. рублей (70,3%), на финансирование национальной экономики – 3,2 млрд. рублей (72,7%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 9,9 млрд. рублей (74,3%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили 10,0 млрд. рублей (79,1%), Фонда универсального обслуживания – 13,1 млн. рублей (33,3%), Фонда гражданской авиации – 11,6 млн. рублей (74,8%), Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,6 млн. рублей (40,0%).