В Германии пенсии не изменятся до 2025 года

Председатели партий и фракций правительственной коалиции в Германии согласовали пакет изменений относительно пенсионного обеспечения. Об этом заявил министр труда и социальной политики ФРГ Хубертус Хайль, сообщает DW.

"Нам удалось это сделать вместе. Коалиция способна действовать, мы показываем это относительно пенсий, мы показываем это на рынке труда", - заявил Хайль после встречи.

В частности, было установлено, что до 2025 года стандартную пенсию во ФРГ будут содержать на уровне не менее 48 процентов от среднего уровня заработной платы. Министр финансов ФРГ социал-демократ Олаф Шольц настаивал, чтобы этот уровень пенсий удерживали до 2040 года, но председатели партий и фракций не согласились на это.

Кроме того, планируется на 0,5 процентных пункта уменьшить отчисления на безработицу. Сейчас эта цифра составляет три процента от зарплаты к налогообложению.

Также коалиция согласилась повысить пенсии для матерей. А именно для всех женщин, которые до 1992 года родили хотя бы одного ребенка, время на воспитание детей будет учтено при расчете пенсии. До сих пор это касалось лишь женщин, которые родили не менее трех детей.

В коалицию во ФРГ входят Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Немецкое правительство планировало принять пенсионный пакет еще неделю назад, но ХДС/ХСС и СДПГ несколько дней спорили из-за него.

Правительство должно утвердить эти нормы 29 августа.