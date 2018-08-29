Чехия отказалась принимать новых мигрантов из-за украинцев

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна больше не примет ни одного беженца, поскольку принимает украинцев. Такое заявление чешский премьер сделал перед вылетом в Италию, где пройдут переговоры с итальянским премьером и премьером Мальты по вопросам нелегальной миграции из стран Африки.

«Чехия не примет больше ни одного беженца, который переправляется в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей из Украины», - сказал Бабиш.

Украинский телеканал Hromadske уточняет, что в мае этого года Министерство труда и социальных дел Чехии заявило, что готовит программу, которая ускорит трудоустройство украинских граждан в стране. В рамках соглашения между Прагой и Киевом предполагается, что около 20 тыс. украинцев смогут получить право трудоустройства на два года.

Согласно опросу киевского международного института социологических исследований, проведенному в мае 2018 года, в ближайшие полгода уехать за границу с целью учебы или работы планировали 7% украинцев. Самыми популярными странами для эмиграции стали Польша, Чехия и Германия.

Чехия не единственная страна ЕС, которая отказывается принимать беженцев из ближневосточных и африканских стран по квоте Евросоюза. Не поддерживают миграционную политику Брюсселя все четыре страны так называемой Вышеградской группы — Венгрия, Польша, Чехия и Словакия.

В июне в Брюсселе состоялся неформальный саммит, где обсуждались меры по борьбе с миграционным кризисом в Европе. Из 28 стран — участниц блока на саммит приехали лидеры только 16 стран. Издание Le Monde тогда указывало, что от участия в саммите отказались в том числе и страны Вышеградской четверки, о чем уведомили Брюссель еще до начала переговоров. Так, премьер Польши Матеуш Моравецкий, в частности, заявил, что на саммите будут обсуждаться «старые» варианты решения миграционного кризиса, от которого участники Вышеградской четверки уже отказались.