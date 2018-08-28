В Польше "итальянская забастовка", возможны очереди на границе

Профсоюзы работников структур, подчиненных МВД Польши, предупредили о возможных проблемах в международных перевозках, в частности об очередях на пограничных переходах из-за забастовки пограничников.

Согласно сообщению RMF24, профсоюзы разослали около 50 писем в администрации аэропортов, ассоциации перевозчиков и транспортные компании. Они пишут, что неудачные переговоры с министром МВД по условиям труда вынудили их использовать элементы так называемой "итальянской забастовки" в рамках протеста.

Отмечается, что работники госструктур саботируют работу, находясь на рабочих местах. Так, профсоюзы предупредили о более длительных проверках на границе и очередях.

Протест длится уже несколько недель. Профсоюзы требуют повышения заработной платы и ее индексации, а также возврата к предыдущей пенсионной системе.

Сегодня, 28 августа, члены профсоюзов намерены проникнуть в кабинет к премьер-министру Матеушу Моравецкому, поскольку он должен быть на месте. С началом предвыборной кампании к местным выборами в Польше, премьер часто отсутствуют из-за встреч в разных городах с избирателями.

12 августа сообщалось, что в польском городе Камень-Поморский 100% полицейских ушли на больничный из-за хронической усталости, отмечая, что это не акция протеста, поскольку работникам силовых ведомств запрещено протестовать, пишет LIGA.net