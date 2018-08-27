Россияне получат персональные кредитные рейтинги

С 2019 года, когда вступят в силу поправки к закону о кредитных историях, россиянам будут присваивать персональные кредитные рейтинги. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников в интервью "Российской газете".

По его словам, баллы будут рассчитываться автоматически на основе ряда параметров из кредитных историй.

В числе данных параметров - наличие просрочек, уровень долговой нагрузки, количество запросов на проверку кредитной истории, а также "возраст" этой истории, указал он далее. "Выше балл - ниже риск. По сути это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита", - заявил Мясников.

При этом даже высокий кредитный рейтинг не гарантирует предоставление кредита, решение по-прежнему будет оставаться за кредитором, подчеркнул глава Объединенного кредитного бюро.

В середине 2014 года кредитные организации обязали предоставлять информацию о своих клиентах в бюро кредитных историй. Данные о кредитных историях граждан может получить любое юридическое лицо, в основном подобные запросы направляют банки и микрофинансовые организации. Кроме того, кредитными историями интересуются страховые компании, а также кадровики.