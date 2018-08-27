В России начали платить информаторам МВД

Приказ Министерства внутренних дел о выплатах для граждан за помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений вступил в силу.

Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 16 августа. Согласно новому приказу, для того, чтобы официально оформить обращение МВД к населению, ведомственный орган должен получить одобрение у департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД).

Если в ФЭД посчитают, что помощь необходима, то МВД будет публиковать на своем сайте информацию о преступлении и сумму вознаграждения. При этом минимальное вознаграждение в размере до 500 тыс. руб. можно утвердить на региональном уровне, а суммы до 3 млн руб. — первым замглавы МВД. Если же вознаграждение предполагает большую сумму, то его должен утвердить министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

После этого ФЭД перечислит необходимую сумму в территориальный орган МВД. Информатор должен узнать о получении награды в течение двух недель. Если же гражданину отказано в выплате, МВД обязано сообщить ему об этом в течение семи дней после принятия решения.