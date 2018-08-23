Последнее обновление: 23.08.2018 09:42

Беларусь вводит регистрацию цен на лекарства от рака и для сердца

В Беларуси в 2018-2020 годах вводится обязательная регистрация предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Соответствующий указ №345 "О регистрации цен на лекарственные средства" подписал 22 августа 2018 года.

«Эта мера направлена на повышение эффективности системы контроля за формированием цен на лекарственные средства на внутреннем рынке страны, а также обеспечение сопоставимого с сопредельными государствами уровня цен на импортные лекарственные препараты одного торгового наименования», - говорится в официальном комментарии.

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