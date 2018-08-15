Последнее обновление: 15.08.2018 15:46

Беларусь предлагает ввести наказание за нарушение обязательств в рамках ЕАЭС

Беларусь предлагает рассмотреть вопрос о введении реальной ответственности стран за нарушения обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

Об этом сообщил первый замминистра экономики РБ Дмитрий Крутой, передает БелТА.

"Нужно оперативно и адекватно реагировать на проблемы, которые были вскрыты за время функционирования союза, и пересматривать нашу нормативную правовую базу, в том числе в рамках предстоящей серьезной корректировки базового договора с тем, чтобы за нарушения обязательств в рамках ЕАЭС государства-члены несли уже реальную, может быть, даже материальную ответственность, как это предусмотрено у наших западных соседей, в том же Евросоюзе, где конкретные страны наказываются вполне конкретным евро", - сказал Крутой.

В частности, он отметил такие товарные нарушения как применение нетарифных ограничений, которые часто объясняются как ветеринарные, санитарные, фитосанитарные меры; ограничения при проведении госзакупок, которые позиционировались как исключительные и временные (максимум на два года), но стали постоянными; выпадение из общего регулирования таких услуг как передача электроэнергии, международные автомобильные перевозки.

На прошлой неделе Лукашенко несколько раз обвинил Россию в нарушении своих обязательств в рамках ЕАЭС.

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