Японцы придумали способ путешествовать без багажа

В Японии создана специальная сеть обмена вещами, которая позволяет путешественникам приехать в страну без багажа.

Местный предприниматель Шимпеи Ватанабе организовал платформу Locarry, благодаря которой путешественники могут одалживать необходимые вещи у местных жителей, пишет Lonely Planet.

Идея пришла к нему во время прошлогоднего путешествия по Китаю.

"Мне пришлось тащить с собой огромный чемодан вместо маленького, потому что я взял тренировочную одежду и обувь. Но мой друг сказал, что в этом не было необходимости, он одолжил бы мне все, что нужно", - рассказал Ватанабе.

Предприниматель изучил различные платформы, в итоге появилась Locarry. С ее помощью туристы могут арендовать необходимые в путешествии вещи: футболки, джинсы, костюмы, платья, головные уборы, солнцезащитные очки, кимоно, а также спортивные товары, например, доски для серфинга, клюшки для гольфа, теннисные ракетки, палатки и бинокли.

Владельцы вещей публикуют список предметов, которые они могут одолжить, с описанием, фотографиями и сроками. Желающие с помощью специальных фильтров находят нужный им предмет, а затем отправляют запрос. Если хозяин вещей его одобряет, обе стороны встречаются и обмениваются. Оплата происходит при встрече. Никаких комиссий платформа не собирает.

Сейчас сервис работает в Японии, США, Канаде, Сингапуре, Вьетнаме, Таиланде, Гонконге и на Тайване.

По словам автора идеи, главной целью проекта является создание глобальной сети обмена, которая позволит отправиться в путешествие в любой уголок на планете без тяжелых чемоданов.