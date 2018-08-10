Лукашенко: Россия ведет себя варварски в рамках ЕАЭС

Лукашенко обвинил Россию в невыполнении своих обязательств в рамках ЕАЭС, сказав, что «россияне ведут себя варварски».

"Я хочу сохранить "Гомсельмаш". У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - сказал Лукашенко, посещая Гомсельмаш.

По его словам, Россия упрекает США и западные страны в создании "неконкурентного преимущества".

"А сами-то они для нас такие же неконкурентные создают условия. Это тема нашего еще разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - сказал Лукашенко, которого цитирует БелТА.

"На нас будет очень сильное давление со стороны конкурентов. Мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они "Ростсельмаш" свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе. Это неправильно, несправедливо, и эту проблему мы не снимаем с повестки дня белорусско-российских переговоров на уровне правительств и даже президентов", - продолжил сетовать Лукашенко.

"Но вы, пожалуйста, побыстрее работайте. Нам надо два-три года выдержать в этой недобросовестной конкуренции и превзойти своих соперников. Их мой друг президент России называет партнерами, а я называю нашими как минимум соперниками", - сказал Лукашенко.