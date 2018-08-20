Британцы не изменили своих решений относительно Brexit - опрос

Отношение британцев к выходу Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) слабо изменилось со времени проведения референдума, свидетельствуют результаты проведенного Deltapoll опроса.

Как пишет Daily Mail, 62% респондентов заявили о том, что проголосовали бы таким же образом, как в июне 2016 года.

Изменили отношение к Brexit 13%. При этом из них более значительная часть сейчас бы поддержала выход страны из ЕС, в то время как ранее они голосовали против.

Всего 15% британцев хотят, чтобы в стране проходило окончательное голосование относительно Brexit.