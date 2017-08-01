Минэкономики РБ уже вслух говорит о росте ВВП в 1,7%

Белорусские власти, воодушевленные «успехами» первого полугодия, замахнулись на рост ВВП в 1,7% по итогам 2017 года.

Новый прогноз сегодня озвучил министр экономики Владимир Зиновский перед началом расширенного заседания Совмина по итогам работы экономики за первое полугодие 2017 года

"Планы по росту ВВП на 1,7% к концу года мы будем сегодня обсуждать. Есть матрица, где мы увеличили задания, которые были до этого у некоторых министерств, в частности у Минстройархитектуры, а также у облисполкомов. И не только по строительству, но и по сельскому хозяйству. Думаю, мы вполне способны выйти на такой показатель и даже, возможно, улучшить его", - сказал министр.

По итогам января-июня рост ВВП составил 1%. Рост ВВП был обеспечен за счет роста промышленного производства и транспорта.

По словам министра, власти рассчитывают прибавить за счет строительства и сельского хозяйства, «недоработавших» в первом полугодии.