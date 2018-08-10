Минфин РФ: Кредитование Беларуси не приостанавливается

Минфин РФ в ответ на статью агентства Reuters заявил, что Россия не прекращала кредитование Беларуси

«Информация о приостановке Российской Федерацией кредитования Белоруссии не соответствует действительности. Так, согласно имеющимся договоренностям, финансируются расходы, связанные с использованием республикой средств государственного экспортного кредита, предоставленного на сооружение АЭС», - говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

«Начата и активно ведется подготовка документов, необходимых для предоставления нового финансового кредита, а также траншей кредита, предоставленного по линии ЕФСР», — отмечается в сообщении.

Следует отметить, что Reuters сообщил о возможном отказе в предоставлении очередных траншей по линии ЕФСР и госкредита в 2019 году.