Лукашенко согласовал кандидатуру нового посла РФ в Беларуси

Лукашенко согласовал кандидатуру Михаила Бабича на должность посла РФ в Беларуси, который заодно будет еще и спецпредставителем президента РФ в синеокой. Об этом сегодня сообщил российский телеграм-канал «Незыгарь».

«Лукашенко встречался с Бабичем. Кандидатуру согласовал. До конца августа Бабич приедет в Минск», - сговорится в сообщении.

Незыгарь также сообщает, что в свою очередь президент РФ В.Путин провел закрытое совещание, в ходе которого участники обсуждали «отношения с Белоруссией и предстоящую встречу в Сочи с Александром Лукашенко».

«(Путин) крайне недоволен позицией Лукашенко по ряду принципиальных вопросов. Политический шантаж, расхождения по ключевым вопросам и отсутствие электоральной поддержки у Лукашенко привели к тому, что Москва окончательно рассчитывает на его добровольный уход», - утверждает Незыгарь.

«В Сочи обсудят обеспечение преемственности власти в Белоруссии. Москва не будет вмешиваться в предстоящие в 2019 году выборы в Белоруссии, но готова взять на себя обязательства по предоставлению Лукашенко и его Семье гарантий безопасности после избрания нового президента», - также отмечается в сообщении.

Утверждается, что Москва не заинтересована в преследовании со стороны будущего руководства Белоруссии предшественников по политическим мотивам как сейчас происходит в Армении и Украине.

Кроме того, Россия намерена оставаться союзником Минска и заинтересована в стабильности белорусского государства, обеспечении безопасности для российского капитала, статуса русского языка и развитии интеграционных проектов.

«О своем решении Лукашенко должен будет заявить публично», - сказано в сообщении.