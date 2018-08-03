Бабич станет спецпредставителем президента России в Беларуси

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, которого планируется направить послом России в Беларусь, может получить в Минске особый статус.

Обсуждается, что помимо назначения на должность посла он также будет назначен спецпредставителем президента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и МИД РФ.

Совмещение должности посла в другом государстве с должностью спецпредставителя президента — достаточно редкий случай в российской дипломатической практике. Например, две должности совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов, которые были послами на Украине и одновременно спецпредставителями президента по развитию торгово-экономических отношений с этой страной.

Должность спецпредставителя президента дает послу дополнительные рычаги влияния, говорит источник, близкий к МИД. Помимо традиционной дипломатической работы по линии МИД он может по своему направлению ставить задачи российским органам исполнительной власти, собирать совещания с участием чиновников правительства, поясняет собеседник РБК.

Поскольку отношения Москвы и Минска время от времени складываются непросто, президенту важно иметь в Беларуси не просто посла, а человека с дополнительными возможностями, говорит источник, близкий к Кремлю.

Кандидатуру Михаила Бабича на пост посла России в Белоруссии уже одобрили комитет Госдумы по делам СНГ и комитет Совета Федерации по международным делам. В настоящее время Москва ожидает агреман на его назначение.

Последние 12 лет пост посла России в Беларуси занимает Александр Суриков. Он не кадровый дипломат, на работу в Минск отправился с поста помощника полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе.

Однако основные трудности в отношениях России и Беларуси обычно решаются не на уровне посольства, а на высшем, президентском.

«Президент Александр Лукашенко любит поднимать вопрос молока и масла на высокую политическую высоту и решать возникающие трудности напрямую с президентом России», — замечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Назначение посла с расширенными полномочиями позволит Владимиру Путину уйти от регулярных «разборок» с Лукашенко по молочным продуктам, ценам на российский газ и другим спорным вопросам, объясняет эксперт.

Спор о цене на российский газ для Беларуси был урегулирован в прошлом году (стоимость российского газа будет составлять $129 в 2018 году и $127 в 2019 году за 1 тыс. куб. м.) Для этого президентам пришлось провести несколько личных встреч. Пока конфликт продолжался, из обеих столиц раздавались взаимные обвинения: Лукашенко говорил, что его страна может рассчитывать на льготы, так как является главным военным форпостом России на западном рубеже.

В Кремле напоминали, что Минску было выделено свыше $6 млрд кредитов по разным направлениям и ежегодные беспошлинные поставки в период с 2011 по 2015 год в объеме от 18 млн до 23 млн т нефти. «Всего наш российский бюджет в этот период недополучил $22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства», — подчеркивала пресс-служба Кремля.

В нынешнем году в двусторонней повестке доминировал вопрос запретов России на импорт белорусской молочной продукции и тема границы между странами. Об очередных ограничениях на поставки продукции с некоторых предприятий Россельхознадзор объявил в марте, составить «дорожную карту» по снятию ограничений удалось только в июне.

Лукашенко традиционно критиковал российские решения. Молоко, по его словам, «стало наглым политическим инструментом».

Прошлогоднее решение Беларуси об отмене виз для посещения гражданами 80 стран также продолжает осложнять отношения с Россией. Москва указывала, что практически отсутствующую границу между странами придется усилить, чтобы пресечь проезд иностранцев без визы. «Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — грозил 2 июня Лукашенко.

Пограничное сотрудничество обсуждалось на июньском Высшем государственным совете союзного государства России и Беларуси в Минске.

Особое отношение России к белорусскому направлению стало заметно во время заседания Высшего госсовета союзного государства: в Минск из Москвы прибыли главы всех ветвей власти, за исключением судебной, и это стало демонстрацией единства российской политики, говорит директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

«Если Михаил Бабич действительно получит ранг спецпредствителя президента, это станет свидетельством очевидной приоритизации белорусского направления как в целом во внешней политике России, так и в политике на пространстве СНГ», — сказал РБК Рекеда.

Расширение мандата вероятного нового посла России в Беларуси может быть демонстрацией того, что российская сторона готова решать проблемы, которые возникают в отношениях с Минском, продолжает эксперт: в последнее время продолжаются спекуляции о деградации отношений, к тому же ранее реализация принятых на высшем уровне решений нередко тормозилась на уровне исполнителей.