Страны ОПЕК в июле увеличили нефтедобычу до 32,32 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК в июле 2018 года нарастили добычу нефти на 40,7 тыс. баррелей в сутки, до 32,32 млн баррелей - за счет таких стран, как Кувейт, Нигерия, ОАЭ и Ирак, следует из августовского доклада ОПЕК.

Так, Кувейт нарастил добычу на 78,5 тыс. - до 2,8 млн баррелей в сутки, Нигерия - на 70,5 тыс., до 1,67 млн баррелей в сутки, ОАЭ - на 69,2 тыс., до 2,96 млн баррелей в сутки, передает ТАСС.

В то же время добыча сокращалась в Ливии, Иране, Саудовской Аравии и Венесуэле, говорится в докладе. Так, в Ливии добыча упала на 57 тыс. - до 0,66 млн баррелей в сутки, в Саудовской Аравии - на 53 тыс., до 10,39 млн баррелей, в Венесуэле - на 48 тыс., до 1,28 млн баррелей в сутки.

При этом крупнейший производитель нефти в ОПЕК - Саудовская Аравия - представила в организацию данные о том, что добыча в стране в июле упала на 200 тыс. баррелей - до 10,28 млн баррелей в сутки.

ОПЕК также понизила прогноз мирового роста спроса на нефть в 2018 году на 20 тыс. баррелей в сутки - до 1,64 млн баррелей в сутки. Прогноз организации по мировому спросу на нефть в 2019 году понижен также - на 20 тыс. баррелей в сутки, до 1,43 млн баррелей в сутки.

Как следует из отчета ОПЕК, внутренний спрос на нефть в Саудовской Аравии снизился в первом полугодии на 1,4%. Использование нефти, дизеля и мазута сокращается в стране в основном в промышленном секторе за счет перевода мощностей на газ, отмечается в документе.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех говорил, что Саудовская Аравия после июньского решения ОПЕК+ о восстановлении добычи на 1 млн баррелей может поднять ее производство "на несколько сотен тысяч" в ближайшие месяцы. Стоит отметить, что в июне королевство увеличилось добычу сразу на 400 тыс. баррелей, впервые с начала 2017 года преодолев отметку в 10 млн баррелей в сутки.

Свободные производственные мощности Саудовской Аравии оценивались в 2 млн баррелей в сутки.

Россия же, другой ключевой участник в соглашении ОПЕК+, нарастила добычу по состоянию на июль на 259,5 тыс. баррелей, восстановив таким образом большую часть из квот в 300 тыс. баррелей, которые сократила по соглашению.

Общий уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле почти не изменился и составил около 120%.

Мировой спрос на нефть в 2019 году прогнозируется на уровне 100,26 млн баррелей в сутки, что на 40 тыс. баррелей в сутки ниже предыдущего прогноза, а уровень спроса в 2018 году понижен на 20 тыс. баррелей в сутки - до 98,83 млн баррелей в сутки.

ОПЕК повысила прогноз предложения нефти в 2018 году от стран "не ОПЕК" на 73 тыс. баррелей - до 59,62 млн в сутки. Таким образом, рост предложения ускорится до 2,08 млн баррелей в сутки.

Главной причиной пересмотра стал рост добычи в Китае в первом полугодии, который превзошел ожидания ОПЕК, отмечается в отчете.

По оценкам организации, рост предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2019 году ускорится до 2,13 млн баррелей в сутки. В абсолютном выражении объем предложения нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2019 ггоду эксперты организации прогнозируют на уровне 61,75 млн баррелей.

Прогноз по предложению нефти от стран "не ОПЕК" на 2019 год также пересмотрен из-за Китая в строну повышения - на 106 тыс. баррелей - до 61,75 млн баррелей в сутки.

В докладе также указывается, что коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июне 2018 года снизились на 12,8 млн баррелей - до 2,822 млрд. Этот показатель на 197 млн баррелей ниже, чем годом ранее, и на 33 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня, следует из августовского отчета ОПЕК (данные по запасам отображаются с задержкой на 2 месяца). На июньском уровне запасы покрывали текущий спрос на нефть на 58,8 дня, что на 0,1 дня меньше, чем в среднем за пять лет.