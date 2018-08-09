Стоимость нефти днем в четверг слабо меняется после обвала в среду

ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем разнонаправленны, колеблясь около нулевых отметок динамики, после падения днем ранее на 3%, тема американских санкций против Ирана снова выходит на первый план, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 13.38 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,03%, до 72,3 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — опускалась на 0,07%, до 66,89 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают учитывать геополитические риски для нефтяного рынка, такие как санкции США против Ирана. На днях был восстановлен первый пакет санкций США против этой страны. Второй пакет, включающий санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, должен быть реализован 5 ноября.

"Рынок поддерживается опасениями того, что санкции против Ирана приведут к снижению иранских поставок. Геополитический риск из Ирана определяет нижний уровень цен", — приводит агентство Рейтер слова менеджера по рискам Mitsubishi в Токио Тони Нунана (Tony Nunan).

Падение предыдущего дня торгов было вызвано новостями о том, что Китай 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Об этом в среду заявило министерство коммерции КНР. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.

Статистика нефтяного рынка США также оказала давление на котировки. По данным минэнерго страны, за неделю по 3 августа запасы этого вида сырья в США снизились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 407,4 миллиона баррелей. Эксперты при этом ожидали большего сокращения — на 2,8 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 405,9 миллиона баррелей.