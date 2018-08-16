Нефть коррекционно дорожает после удешевления до 3% днем ранее

Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно растут, при этом в среду котировки упали на 2,6-3% после данных о неожиданном и значительном росте запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск, как сообщает ПРАЙМ, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,42%, до 71,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,2%, до 65,14 доллара за баррель. При этом WTI в среду опустилась в цене ниже отметки в 65 долларов за баррель впервые с 21 июня.

Минэнерго США в среду сообщило о том, что за неделю по 10 августа запасы нефти в стране неожиданно увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 414,2 миллиона баррелей. При этом эксперты ждали снижения показателя на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 404,9 миллиона баррелей. Выросла и добыча этого вида сырья в США за отчетный период — на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 10,9 миллиона баррелей в день.

По мнению трейдеров, которое приводит агентство Рейтер, новости из Китая по переговорам с США также способствуют удорожанию нефти. Ранее в четверг Китай сообщил, что заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам.

Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Сообщение о предстоящих переговорах прозвучало незадолго до предстоящего "обмена" очередными ввозными пошлинами между двумя странами.