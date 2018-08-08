СК расследует уголовное дело о хищении оружия в Барановичском гарнизоне

Главным следственным управлением Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное командиром одной из воинских частей Барановичского гарнизона, по ч. 3 ст. 294 и ч. 2, 3 ст. 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия).

По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов одной из воинских частей похитил оружие и боеприпасы, которые реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц.

В настоящее время по уголовному делу заключены под стражу 14 человек, причастных к совершению противоправных действий.

Похищенное оружие обнаружено.