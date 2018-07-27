Последнее обновление: 27.07.2018 11:33

В Великобритании легализуют медицинские изделия из конопли

В Великобритании легализуют медицинские изделия из конопли

Врачи в Великобритании начнут легально назначать больным медикаменты из конопли уже этой осенью. Об этом сообщил министр внутренних дел Соединенного Королевства Саид Джавид.

«В Соединенном Королевстве будут легализованы те средства из конопли, которые соответствуют стандартам и только для исключительных клинических потребностей», - говорится в заявлении министра.

В частности, канабиоиды будут использовать при тяжелых формах детской эпилепсии.

Все другие формы каннабиса будут и далее запрещены.

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