Китайцы научились обходить цензуру в интернете с помощью блокчейна

Китайские пользователи придумали новый способ обхода цензуры в интернете — они публикуют материалы с критикой правительства и государства в блокчейне Ethereum.

В начале июля трехмесячным детям в провинции Чжэнчун поставили некачественные вакцины против коклюша и столбняка, разработанные госкорпорацией Changsheng Bio-Technology, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на The Verge.

Новость об этом событии попала под государственную цензуру — власти запретили публиковать статью о неэффективной вакцинации в СМИ и социальных сетях.

Тогда пользователи нашли другой способ распространить информацию — один из них отправил себе 0,001 ETH (около 0,47 доллара), добавив в метаданные транзакции текст о некачественной вакцине.

В результате информация стала доступна всем пользователям — данные в блокчейне крайне трудно подделать, а запретить доступ к сети китайскому правительству пока не удалось.

Другой случай распространения критики через блокчейн — публикация в сети Ethereum открытого письма студента одного из китайских колледжей, который обвинил преподавателей в сексуальных домогательствах и травле.