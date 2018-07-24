Лондонские таксисты планируют предъявить коллективный иск Uber

Водители лондонских такси изучают возможность подачи коллективного иска против Uber спустя несколько недель после того, как компания получила временную лицензию на осуществление деятельности в британской столице, сообщила ассоциация таксистов во вторник.

Телеканал Sky News сообщил, что общий размер иска может составить 1,25 миллиарда фунтов стерлингов ($1,64 миллиарда).

Ассоциация лицензированных водителей такси (LTDA) подтвердила, что обсуждает возможность подачи иска с юристами.

“К нам обратились многие члены ассоциации с просьбой помочь им выяснить, есть ли основания подать коллективный иск от лица всех водителей такси против Uber”, - сказал генеральный секретарь LTDA Стив Макнамара.

“Мы находимся на очень ранней стадии, консультируясь с юридической компанией Mishcon de Reya, чтобы выяснить, есть ли такая возможность”, - говорится в его заявлении.

По данным Sky News, LTDA, вероятно, заявит, что 25 тысяч водителей черных такси в Лондоне теряли в год в среднем около 10 тысяч фунтов стерлингов как минимум в течение пяти лет.

Uber получил временную лицензию на работу в Лондоне в июне, после того как оператор транспортной системы города Transport for London (TfL) в прошлом сентябре отказался продлить действующую лицензию компании за недочеты в политике, касающейся отчетов о серьезных правонарушениях и проверки водителей.