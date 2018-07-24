Последнее обновление: 24.07.2018 12:06

В Бельгии нарушено движение поездов из-за кражи медного кабеля

График движения пассажирских электропоездов между городом Намюр и Брюсселем оказался сорван во вторник из-за кражи нескольких сотен метров медного кабеля, сообщила в Twitter компания-оператор железных дорог Infrabel.

В результате инцидента поезда следуют с 30-минутным опозданием.

В последние годы в странах Западной Европы возросло число хищений проложенного вдоль железнодорожного полотна медного кабеля, что создает серьезную угрозу безопасности движения. Железнодорожный кабель воруют с целью сдачи его за деньги в пункты приема цветного лома, главным образом, в странах Западных Балкан и Восточной Европы.

Из-за участившихся краж компания-оператор железных дорог Бельгии — Infrabel начала в 2016 году заменять на путях медный кабель на алюминиевый.

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