Льюис Хэмилтон продлил контракт с Mercedes на два года

Команда "Формулы-1" Mercedes официально объявила о продлении контракта с четырехкратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

Комментируя подписание нового соглашения на 2 года, 33-летний британский пилот, в частности, отметил, что это было простой формальностью, он счастлив в команде Mercedes и с нетерпением ждет новых побед.

"Продление контракта было простой формальностью. Еще зимой мы все обсудили с Тото Вольфом. Это очень радует, что мы подписали все необходимые бумаги и можем продолжать заниматься делами в привычном ключе. Я уже 20 лет нахожусь в гоночной семье Mercedes, но я никогда не был так счастлив в команде, как сейчас. Мы находимся на одной волне, как на трассе, так и за ее пределами. Я жду новых побед и уверен, что трехлучевая звезда засияет еще ярче. Выбор Mercedes - верный на ближайшие годы, я в этом уверен", - сказал гонщик, которого цитирует портал terrikon.

По информации BBC, по условиям нового контракта Хэмилтон будет зарабатывать 30 млн фунтов в год. С учетом различных бонусов зарплата может вырасти до 40 млн.