Польский гонщик Роберт Кубица разорвал контракт с Renault

Чемпион мира по ралли в классе WRC2 польский гонщик Роберт Кубица разорвал подписанный ранее контракт с командой Renault "Формулы-1" и будет искать другие варианты.

Кубица разорвал свой контракт с французской командой из-за ожидания прихода Карлоса Сайнса, чтобы найти другую возможность попасть на стартовую решетку в 2018-м году, сообщает motorsport.com.

По информации Motorsport Magazine, Кубица подписал преыідущее соглашение с Renault в первом полугодии, когда провел первые тесты с командой. Поляк надеялся занять место, которое сейчас занимает Джолион Палмер, однако британца скорее всего заменит Карлос Сайнс, который станет напарником Нико Хюлькенберга в следующем году.

Таким образом, Кубица освобождается от обязанностей своего контракта и обсуждает сейчас другие возможности. В его услугах заинтересованы команды Sauber и Williams, которые еще не утвердили состав своих пилотов на следующий год.

Напомним, поляк 6 июня принял участие в тестах Renault на трассе в Валенсии, сев за руль болида Ф-1 впервые после 2011-го года.