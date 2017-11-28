Последнее обновление: 28.11.2017 11:19

"Формула-1" сменила логотип

Владельцы "Формулы-1" презентовали новый логотип гоночной серии по окончании последней гонки сезона-2017 Гран-при Абу-Даби.

Новый логотип выполнен в упрощенном и одновременно узнаваемом дизайне, который более подходит для современных цифровых платформ.

По сравнению с прошлой эмблемой, которая использовалась с середины 90-х годов, он стал более вытянутым по горизонтали и получил красный цвет. Новый логотип подчеркивает движение вперед, восторг, динамику.

Однако обновления не ограничиваются логотипом - разработаны новые шрифты, новый дизайн надписей, новое графическое оформление телетрансляций - новый брендбук "Формулы-1".

Официально все будет представлено на первом этапе 2018 года.

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