"Формула-1" сменила логотип

Владельцы "Формулы-1" презентовали новый логотип гоночной серии по окончании последней гонки сезона-2017 Гран-при Абу-Даби.

Новый логотип выполнен в упрощенном и одновременно узнаваемом дизайне, который более подходит для современных цифровых платформ.

По сравнению с прошлой эмблемой, которая использовалась с середины 90-х годов, он стал более вытянутым по горизонтали и получил красный цвет. Новый логотип подчеркивает движение вперед, восторг, динамику.

Однако обновления не ограничиваются логотипом - разработаны новые шрифты, новый дизайн надписей, новое графическое оформление телетрансляций - новый брендбук "Формулы-1".

Официально все будет представлено на первом этапе 2018 года.