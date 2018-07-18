Польша разрешит гастарбайтерам привозить свои семьи

В Польше введут изменения для трудовых мигрантов Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины.

У работников из этих стран, которые находятся в Польше на основании разрешения на проживание и работу, через год появится возможность перевезти к себе родственников.

Такое право получат гастарбайтеры по дефицитным для Польши профессиям. Список таковых сейчас разрабатывается, сообщают польские СМИ.

На практике трудовой иммигрант сможет перевезти свою семью в Польшу через полтора года после прибытия в страну, а получение разрешения на постоянное пребывание займет до трех лет. При этом переехавшие к гастарбайтеру родственники смогут легально работать в Польше.