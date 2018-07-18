Последнее обновление: 18.07.2018 13:05

Лукашенко подписал указ о демобилизации и призыве в армию

Лукашенко 17 июля подписал очередной указ о демобилизации и осеннем призыве на военную службу в Вооруженных силах Беларуси, сообщила его в пресс-служба.

Указом предусмотрено увольнение в запас солдат-срочников и резервистов, которые уже отслужили установленные сроки. Документом также определено, что в период с августа по ноябрь текущего года в армию будут призваны новые солдаты.

Отправка призывников в армию пройдет традиционно до 1 декабря текущего года.

Совмин обязан до 20 января 2019 года представить информацию о результатах призыва в Вооруженные силы.

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