В Норвегии почти 700 нефтяников бастуют из-за разногласий по зарплате

Почти 700 членов норвежского профсоюза работников нефтегазовой отрасли начали во вторник забастовку после того, как не смогли прийти к общему решению с ассоциацией работодателей о повышении зарплаты, сообщает издание VG.

"Профсоюз работников нефтегазовой отрасли Safe и ассоциация работодателей не смогли прийти к согласию относительно годового повышения зарплат. В связи с этим 669 нефтяников, работающих на девяти объектах на континентальном шельфе, объявили забастовку", — говорится в сообщении.

По словам представителей профсоюза, на следующей неделе к забастовке могут присоединиться еще 900 человек, если до того момента стороны не придут к договоренности. В этом случае забастовка затронет уже 20 объектов на шельфе.

В ассоциации работодателей требования нефтяников считают неоправданными и завышенными, сообщает издание со ссылкой на директора по персоналу Maersk Drilling Norge Якоба Корсгорда. Он считает, что конфликт нефтяников и работодателей может привести к репутационным и экономическим потерям в отрасли.