Управление торговли и услуг: частные структуры шантажируют магазины за просрочку

Управление торговли и услуг Гомельского горисполкома предупредило торговые организации, что вместо санстанции к ним могут прийти агенты частных структур и шантажировать за просрочку:

"На территории Беларуси действуют общественные объединения, иные организации, которые проводят мониторинги, направленные на поиск клиентов для прохождения платных обучающих курсов. С этой целью работники таких организаций в случае обнаружения товаров с истекшим сроком годности взамен сокрытия информации о выявленных нарушениях и передачи ее в уполномоченные органы понуждают продавцов подписывать договоры на участие в проводимых ими платных семинарах. При этом в ряде случаев данная деятельность осуществляется с применением шантажа и иных противоправных методов", - пишет kp.by.

В Управлении торговли и услуг добавили, что такие организации контролирующими не являются, а проведение ими проверок и мониторингов неправомерно.

Ведомство опубликовало список этих организаций. Это общества с ограниченной ответственностью «Потребительский экспресс», «Потребительская поддержка», «Потребительская опора», «Потребительский шанс», «Амерта Гарант», «Потребительская грамотность», «Информационный просветительский центр потребителя», «Потребительская корзина» и общественное объединение «Потребитель».