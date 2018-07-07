Работу правительства ФРГ не одобряют около 80% жителей страны

Около 78% жителей Германии заявили о том, что они недовольны или скорее недовольны работой нынешнего правительства страны, свидетельствуют данные опроса общественно-правовой медиакомпании ARD. Месяцем ранее их доля составляла 63%.

С одобрением относятся к работе федерального правительства лишь 21% респондентов. Это на 16 процентных пунктов меньше, чем в прошлом месяце. Такие значительные колебания в настроениях происходят достаточно редко, отмечается в сообщении ARD. Наиболее вероятной причиной этого стал конфликт в правящей партии относительно вопросов ужесточения миграционной политики.

Популярность лидера ХСС Хорста Зеехофера, начавшегося спор о беженцах, упала до 27% по сравнению с 43% месяцем ранее. Между тем рейтинг канцлера ФРГ Ангелы Меркель ухудшился всего до 48% с 46%.