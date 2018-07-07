Путин смягчит пенсионную реформу

Российские власти рассматривают возможность смягчения пенсионной реформы на фоне падения рейтингов президента Владимира Путина и правительства, сообщили Reuters два федеральных чиновника и источники, знакомые с ходом обсуждения.

Правительство объявило в июне, что предлагает постепенно - по полгода в год - повышать пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 году, для женщин до 63 лет к 2034 году, чтобы сэкономить средства на повышение пенсий и инфраструктрные стройки, включенные в план Путина на четвертую шестилетку.

И хотя проведение чемпионата мира по футболу должно было сгладить негатив, в десятках городов прошли протесты, а против реформы, по данным ВЦИОМ, высказались 80% россиян.

Число россиян, готовых проголосовать за Путина на выборах, снизилось с 62 до 54%, показал опрос фонда "Общественное мнение".

"Очевидно, что президент должен что-то подарить. Насколько смягчить - обсуждают сейчас", - рассказал источник Reuters, добавив, что последствия реформы ощущает на себе "Единая Россия" которая столкнулась со снижением рейтингов в преддверии региональных выборов в сентябре.

"Звучат всякие предложения. (Пенсионный возраст для) женщин повысить на пять лет, а не на восемь, ввести понятие "предпенсионный возраст", - сообщил знакомый с обсуждением чиновник.

Решение можно считать принятым, говорит другой: "То, что в процессе как-то смягчат, это точно".

Источник, близкий к администрации президента сказал, что ответ на вопрос, нужно ли идти на уступки, появится ближе к осени, когда станет понятна политическая ситуация перед выборами.

"План такой: правительство объявляет жесткий вариант, население восстает, Путин - хороший, в два раза снизит эту планку или еще растянет по годам", - сказал другой источник, близкий к правительству.

Путин, который в марте одержал уверенную победу на президентских выборах, в 2005 году обещал, что никогда не одобрит повышение пенсионного возраста.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в июне объяснил изменение позиции тем, что прошло много времени и поменялась ситуация, пишет finanz.ru.