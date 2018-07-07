Украина может остаться без питьевой воды - заканчивается хлор

В Украине возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды - предприятие Днепроазот прекратило поставки и производство жидкого хлора. Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

На некоторых предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства хлора осталось совсем мало - хватит на период от недели до 20 дней.

"Если завод срочно не возобновит свою работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена", - говорится в сообщении, которое цитирует LIGA.net.

О сложившейся ситуации Ассоциация Укрводоканалэкология срочно сообщила правительство и СНБО с просьбой вмешаться и решить это вопрос.

Организовать поставки хлора в цистернах из Европы (Румыния) непросто. Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. В цистернах хлор получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города.