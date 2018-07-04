Посещавшему дважды Крым белорусу запретили въезд в Украину

Пограничники Житомирского отряда обнаружили гражданина Беларуси, который дважды посещал Крым и собрался туда в третий раз. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского пограничного отряда Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

«В пункте пропуска «Выступовичи» пограничники отдела «Овруч» Житомирской области обнаружили 24-летнего белоруса, который в конце 2017 года и начале 2018 года совершал незаконный въезд-выезд на территорию Автономной Республики Крым. Посещал мужчина временно оккупированную территорию через закрытый авиационный пункт пропуска «Симферополь» в личных целях, а сейчас направлялся на юг Украины с целью отдыха», - информирует пресс-служба.

За посещение Автономной Республики Крым белоруса не пропустили в Украину и на три года запретили въезд на территорию украинского государства.