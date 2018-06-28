Главу ЦБ Латвии обвинили во взятке на €100 тыс.

Президента Банка Латвии Илмара Римшевича обвинили в получении взятки и завели в отношении него уголовное дело. Сообщение об этом размещено на сайте латвийской Генпрокуратуры.

В сообщении уточняется, что помимо главы Центробанка страны обвинение предъявлено еще одному физическому лицу. Однако ни должности, ни имени второго обвиняемого в сообщении не указано.

Второй обвиняемый по делу о взяточничестве — предприниматель Мартин Мартинсонс, пишет портал lsm.lv со ссылкой на его адвоката Дидзиса Вилемсонса. Тот пояснил, что на его клиента завели дело по обвинению в пособничестве при получении взятки.

Римшевича в конце февраля задержали представители латвийского Бюро по предотвращению коррупции (KNAB). Его подозревают в вымогательстве взятки в €100 тыс., сам экс-глава Банка Латвии обвинения в получении взятки отрицает. В итоге бюро отстранило Римшевича от должности главы ЦБ, однако покидать свою должность он отказался.

«Я ни на кого не давил и ни от кого не получил ни одной взятки. Я принял решение не уходить в отставку, потому что не виноват», — говорил тогда Римшевич.

Адвокаты Римшевича также обратились в суд ЕС с жалобой на отстранение, так как глава ЦБ страны может быть смещен только в определенных случаях — например, после вынесения обвинительного приговора суда. Ни европейское, ни латвийское право не предусматривает временного смещения с должности на время расследования, мотивировали свою жалобу защитники.

В итоге главу латвийского ЦБ выпустили под залог €100 тыс., который за него внес «хороший друг». Римшевичу также запретили выезжать из страны и приближаться к определенным лицам, уточняет lsm.lv. С середины июня его дело передали в Генпрокуратуру.

В тот день, когда был задержан Римшевич, совладелец частного латвийского банка Norvik Banka Григорий Гусельников в интервью Associated Press обвинил главу ЦБ Латвии в получении взятки. Банкир также заявил, что его самого пытались принудить к отмыванию средств, угрожая жесткими действиями ЦБ в отношении Norvik Banka в случае отказа.

Тем не менее глава KNAB Екабс Страуме говорил, что задержание Римшевича не связано с обвинениями Гусельникова.