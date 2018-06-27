Последнее обновление: 27.06.2018 10:25

Албания отказывается от размещения центров по приему беженцев

Албания - категорически против открытия на своей территории пунктов первичного размещения беженцев. Об этом заявил глава правительства страны Эди Рама. Его слова приводит немецкая газета Bild.

"Мы никогда не согласимся на подобные лагеря для беженцев", - подчеркнул премьер. Даже на условии того, что ЕС в перспективе пообещает Тиране членство в европейском сообществе. По словам политика, он в принципе не принимает того, чтобы "складировать отчаявшихся людей, как ядовитые отходы, которые никому не нужны".

Албания готова внести справедливый вклад в распределение мигрантов, отметил глава правительства. Однако это не значит, что она должна взвалить на себя проблемы других стран. Эди Рама призвал не превращать его страну "в волнорез", призванный усмирить поток беженцев. Вместе с тем он похвалил усилия, предпринятые канцлером ФРГ Ангелой Меркель для урегулирования кризиса, добавив, что "отцы-основатели" Евросоюза "ей бы гордились".

Раньше беженцы прибывали в ЕС в основном через Средиземное море, однако Италия, Мальта и Греция уже давно не в состоянии принимать мигрантов в массовом порядке.

Между тем Албания, по мнению председателя Евросовета Дональда Туска и канцлера Австрии Себастьяна Курца, вполне может стать альтернативным решением проблемы - в первую очередь ввиду своего географического положения.

Небольшая западнобалканская страна расположена на берегу Адриатического моря. Местный порт Дуррес обладает достаточным потенциалом для принятия большого количество беженцев.

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