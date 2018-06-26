Последнее обновление: 26.06.2018 17:43

Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, Лукашенко назначил Вячеслава Бриля послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия и по совместительству в Республике Гана и Республике Камерун; Александра Гучка - председателем Высшей аттестационной комиссии.

Кроме того, дано согласие на назначение:

Николая Рогащука - заместителем председателя Минского облисполкома;

Анатолия Щупленкова - председателем Белыничского райисполкома;

Ивана Барташевича - председателем Круглянского райисполкома;

Дмитрия Петруши - главой администрации Центрального района Минска;

Алексея Шведа - генконсулом Республики Беларусь в Стамбуле (Турецкая Республика);

Геннадия Трубило - первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;

Виталия Смирнова - заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;

Игоря Бузовского - заместителем министра информации;

Владимира Карпяка - генеральным директором ОАО "Белшина".

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