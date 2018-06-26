Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, Лукашенко назначил Вячеслава Бриля послом Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия и по совместительству в Республике Гана и Республике Камерун; Александра Гучка - председателем Высшей аттестационной комиссии.
Кроме того, дано согласие на назначение:
Николая Рогащука - заместителем председателя Минского облисполкома;
Анатолия Щупленкова - председателем Белыничского райисполкома;
Ивана Барташевича - председателем Круглянского райисполкома;
Дмитрия Петруши - главой администрации Центрального района Минска;
Алексея Шведа - генконсулом Республики Беларусь в Стамбуле (Турецкая Республика);
Геннадия Трубило - первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;
Виталия Смирнова - заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства;
Игоря Бузовского - заместителем министра информации;
Владимира Карпяка - генеральным директором ОАО "Белшина".