Лукашенко назначил нового замминистра обороны

Лукашенко 22 мая подписал указ о назначении нового заместителя министра обороны республики — начальника вооружения ВС Сергея Симоненко.

«Сергей Симоненко назначен заместителем министра обороны по вооружению — начальником вооружения Вооруженных Сил», - сообщила пресс-служба правителя.

Игорь Лотенков, который ранее занимал эту должность, был уволен с военной службы в запас по возрасту. За ним сохранено право ношения военной формы одежды и знаков различия.

Еще одним указом Лукашенко назначил Андрея Федина начальником главного управления планирования и координации технического обеспечения – первым заместителем начальника вооружения Вооруженных Сил.