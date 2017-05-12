Лукашенко назначил нового "смотрящего" за Гомельщиной

Лукашенко 12 мая принял кадровые решения, сообщает его пресс-служба.

В частности, своим помощником - инспектором по Гомельской области он назначил Юрия Шулейко.

Кроме того, дано согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

На должность председателя Оршанского райисполкома согласован Леонид Пеньковский, Поставского райисполкома - Сергей Чепик.

Россонский район возглавит Владимир Быков, Ушачский - Владимир Авдошко, Чашникский - Леонид Плешко.

Дмитрий Ломако согласован на должность председателя Шарковщинского райисполкома, Анатолий Бондаренко - председателя Хойникского райисполкома.

Председателем Бобруйского горисполкома станет Александр Студнев.

Лукашенко также назначил новых руководителей в системе органов внутренних дел,

Начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома назначен Александр Астрейко.

Иван Кубраков возглавил управление внутренних дел Витебского облисполкома.

Максим Миронов назначен начальником Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности

Принимая решения по кадровым вопросам в отношении руководителей местной вертикали власти, Лукашенко напомнил о необходимости выполнения задач по повышению жизненного уровня населения.

"Основные вопросы, о которых мы постоянно говорим, - это вопросы социальные, которые потянут за собой экономику. Цены, зарплата, занятость. Решая эти вопросы, мы никуда не денемся от модернизации предприятий, от создания новых рабочих мест. Ну и, соответственно, заработная плата, - сказал он. - Если мы не решим в текущем году проблему с уровнем зарплаты, нам будет невозможно работать в будущем. Нас люди вообще не поймут".

"Уплотняйтесь, сокращайтесь, экономьте, но за счет экономии, производительности труда мы должны людям дать нормальную зарплату. Помочь им заработать. Поэтому эти три вопроса постоянно будут на контроле", - заявил Лукашенко.

Он также обратил особое внимание на развитие крупных региональных центров, таких как Орша, Бобруйск, Борисов или Барановичи.

"Нужен железный порядок. Разговоры закончены. Ссылок на то, что чего-то там не хватило, быть не должно. Вы сегодня выходите и от имени президента осуществляете ту политику, о которой я так много говорю. Вы знаете, что там надо делать", - обратился он к новым руководителям местных исполнительных и распорядительных органов.