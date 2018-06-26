Последнее обновление: 26.06.2018 17:43

Мальта решилась принять корабль Lifeline с более 200 мигрантами

Мальта готова позволить спасательному судну Lifeline, которое застряло в международных водах Средиземного моря с более 230 мигрантами на борту, войти в один из своих портов, после отказа Италии. Об этом в интервью RTL radio сообщил представитель французского правительства Бенджамин Гриво.

"Европейское решение может заключаться в том, чтобы корабль прибыл в Мальту. Похоже, что именно такое решение сейчас и формируется", - сказал он.

Гриво добавил, что после прибытия корабля на Мальту, Франция будет готова отправить на остров команду для просмотра индивидуальных заявок о предоставлении убежища.

Как сообщалось, 22 июня итальянские пограничники задержали в Средиземном море два спасательных судна с мигрантами для проверки их юридического статуса. Задержанные суда Lifelinе и Seesuchs принадлежат немецкой неправительственной организации Mission Lifeline, которая занимается спасением мигрантов. По информации организации, Lifeline спас 226 мигрантов у ливийского берега.

blog comments powered by Disqus
<Май 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Июнь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование