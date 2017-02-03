Китай повысил краткосрочные процентные ставки, сигнализируя об ужесточении политики

Центробанк Китая в пятницу удивил финансовые рынки, повысив краткосрочные процентные ставки в первый рабочий день после длинных выходных, вновь сигнализировав о намерении ужесточить политику, в то время как экономика демонстрирует признаки стабилизации.

Хотя повышение ставок оказалось скромным, оно укрепило мнение о том, что китайские власти намерены сдерживать отток капитала и риски для финансовой системы, спровоцированные годами мер стимулирования.

"Похоже, это попытка контролировать пузырь недвижимости. Эта мера также может быть нацелена на сдерживание девальвации юаня, хотя она касалась обратного репо, и нам еще предстоит оценить последствия", - сказал Наото Саито из Научно-исследовательского института Дайва в Токио.

"В целом, это похоже на попытку откорректировать уровни процентных ставок на фоне более широкого сдвига монетарной политики".

Народный банк Китая повысил ставку по операциям обратного репо на открытом рынке на 10 базисных пунктов с 3 февраля.

Два банковских источника сообщили Reuters, что центробанк также повысил ставки по краткосрочным кредитам, выдаваемым через постоянную кредитную линию (SLF).

Аналитики сказали, что повышение ставок преимущественно для операций денежного рынка указывает на то, что регулятор хочет сохранить гибкость политики, пытаясь предотвратить новое замедление экономики.

В конце января Народный банк Китая повысил ставки по займам в рамках механизма среднесрочного кредитования (MLF), впервые с июля 2011 года подняв какую-либо из своих процентных ставок.

Аналитики ждут, что любые дальнейшие шаги будут постепенными, поскольку чиновники оценивают их влияние на рост экономики, и считают, что центробанк пока не будет спешить с повышением ключевой годовой ставки по кредитам, которая в октябре 2015 года была снижена до 4,35 процента.

Китайская экономика укрепилась в последние месяцы, а рост ВВП в четвертом квартале превысил прогнозы, в основном благодаря жилищному рынку и повышению госрасходов на инфраструктурные проекты.